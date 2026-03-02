Проглотил бытовую химию: во Львове врачи спасли 3-летнего мальчика

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове врачи спасли 3-летнего мальчика, случайно проглотившего бытовое средство для очистки техники от жира

Об этом сообщили в Центре детской медицины львовского "Охматдета", передает RegioNews.

Из-за химического ожога пищевода ребенок оказался в крайне тяжелом состоянии: не мог есть, страдал от боли и рвоты. Малыша госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Торакальные хирурги провели операцию по выведению гастростомы – искусственного отверстия, соединяющего желудок с передней брюшной стенкой, через который ребенок получает еду, воду и лекарства. В результате ожога у мальчика развился критический стеноз – значительное сужение пищевода.

Мультидисциплинарная команда провела серию баллонных дилатаций – малоинвазивных эндоскопических вмешательств, во время которых суженный участок постепенно расширяют без разрезов специальным баллоном.

"Это была сложная, длительная и поэтапная работа, но благодаря слаженным действиям команды нам удалось избежать большой травматической операции", – отметил руководитель Клиники торакальной хирургии и реконструктивной урологии у детей больницы "Охматдет" Олег Ленов.

Сейчас мальчик снова может самостоятельно есть, активно растет и хорошо себя чувствует.

Медики призвали родителей хранить химические вещества в недоступных для детей местах и немедленно обращаться в больницу в случае проглатывания.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской больнице спасли 7-летнего мальчика, проглотившего батарейку. Это повлекло за собой серьезное повреждение внутренних органов ребенка.