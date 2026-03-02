17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 19:57

Проглотил бытовую химию: во Львове врачи спасли 3-летнего мальчика

02 марта 2026, 19:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове врачи спасли 3-летнего мальчика, случайно проглотившего бытовое средство для очистки техники от жира

Об этом сообщили в Центре детской медицины львовского "Охматдета", передает RegioNews.

Из-за химического ожога пищевода ребенок оказался в крайне тяжелом состоянии: не мог есть, страдал от боли и рвоты. Малыша госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Торакальные хирурги провели операцию по выведению гастростомы – искусственного отверстия, соединяющего желудок с передней брюшной стенкой, через который ребенок получает еду, воду и лекарства. В результате ожога у мальчика развился критический стеноз – значительное сужение пищевода.

Мультидисциплинарная команда провела серию баллонных дилатаций – малоинвазивных эндоскопических вмешательств, во время которых суженный участок постепенно расширяют без разрезов специальным баллоном.

"Это была сложная, длительная и поэтапная работа, но благодаря слаженным действиям команды нам удалось избежать большой травматической операции", – отметил руководитель Клиники торакальной хирургии и реконструктивной урологии у детей больницы "Охматдет" Олег Ленов.

Сейчас мальчик снова может самостоятельно есть, активно растет и хорошо себя чувствует.

Медики призвали родителей хранить химические вещества в недоступных для детей местах и немедленно обращаться в больницу в случае проглатывания.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской больнице спасли 7-летнего мальчика, проглотившего батарейку. Это повлекло за собой серьезное повреждение внутренних органов ребенка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов ребенок бытовая химия мальчик медики Операция
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
27 февраля 2026, 10:58
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
26 февраля 2026, 11:26
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
В Киевской области мужчина устроил стрельбу
02 марта 2026, 22:15
В Киевской области произошел пожар на складе: погибли 7 человек - СМИ
02 марта 2026, 21:55
На Львовщине столкнулись два грузовика: есть погибший
02 марта 2026, 21:40
В Ровенской области будут судить врача из-за смерти пациента
02 марта 2026, 21:25
В Житомирской области гости закончились смертью: полиция расследует убийство
02 марта 2026, 20:55
В Киеве 52-летний мужчина напитал и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
02 марта 2026, 20:15
В Запорожье подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП
02 марта 2026, 19:45
На Волыни сержант военного вуза избил курсанта и скрылся со службы
02 марта 2026, 19:40
Отключение света 3 марта: какими будут ограничения
02 марта 2026, 19:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »