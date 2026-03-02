На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч

Фото: Нацполиция

В Прикарпатье разоблачили 48-летнюю женщину. Она была руководительницей отдела образования Городенки

Об этом сообщает Ивано-Франковская область, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что бывшая руководительница отдела образования самостоятельно выдавала и подписывала приказы о начислении себе премий. При этом отмечается, что решение о премиях вправе принимать исключительно городской голова.

В 2022-2024 годах женщина подписала приказы о выплате премий и вознаграждений в размере полного должностного оклада или среднемесячной заработной платы — по случаю праздников по итогам кварталов и года. В целом бюджет потерял из-за этого более 380 тысяч гривен.

"Следователи инкриминируют экс-должностные лица ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем. В настоящее время обвинительный акт руководства в суд", - сообщили в полиции.

