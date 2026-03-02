У Резерв+ появилась новая отсрочка от службы: кто может оформить

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Теперь отсрочку для многодетных родителей можно оформить онлайн, независимо от того, были ли они рождены в браке или вне брака. Подать запрос через "Резерв+" смогут те военнообязанные, в которых:

Трое или более детей младше 18 лет, рожденных в Украине;

Не должниками по уплате алиментов (или не имеют долг, превышающий сумму платежей за три месяца);

Имеют корректные данные в государственных реестрах.

Как подать заявление

Подайте запрос в приложении Резерв+;

Система автоматически проверит основания через государственные реестры;

Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.