У Резерв+ появилась новая отсрочка от службы: кто может оформить
В приложении «Резерв+» появилась новая функция. Это касается многодетных родителей
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
Теперь отсрочку для многодетных родителей можно оформить онлайн, независимо от того, были ли они рождены в браке или вне брака. Подать запрос через "Резерв+" смогут те военнообязанные, в которых:
- Трое или более детей младше 18 лет, рожденных в Украине;
- Не должниками по уплате алиментов (или не имеют долг, превышающий сумму платежей за три месяца);
- Имеют корректные данные в государственных реестрах.
Как подать заявление
- Подайте запрос в приложении Резерв+;
- Система автоматически проверит основания через государственные реестры;
- Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.
