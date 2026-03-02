17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 22:50

У Резерв+ появилась новая отсрочка от службы: кто может оформить

02 марта 2026, 22:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В приложении «Резерв+» появилась новая функция. Это касается многодетных родителей

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Теперь отсрочку для многодетных родителей можно оформить онлайн, независимо от того, были ли они рождены в браке или вне брака. Подать запрос через "Резерв+" смогут те военнообязанные, в которых:

  • Трое или более детей младше 18 лет, рожденных в Украине;
  • Не должниками по уплате алиментов (или не имеют долг, превышающий сумму платежей за три месяца);
  • Имеют корректные данные в государственных реестрах.

Как подать заявление

  • Подайте запрос в приложении Резерв+;
  • Система автоматически проверит основания через государственные реестры;
  • Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
отсрочка мобилизация Резерв+
Начальник Хустского ТЦК Вихристюк вышел под залог по делу "Оберег"
02 марта 2026, 19:19
В Киеве посреди дня похитили человека
02 марта 2026, 10:33
В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
26 февраля 2026, 17:24
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Режиссер Алан Бадоев признался, на чем зарабатывает во время войны
03 марта 2026, 01:30
Блогерша Даша Квиткова рассказала, ждать ли ее в кино
03 марта 2026, 00:55
Певец Виталий Козловский рассказал, была ли у него дедовщина на службе
03 марта 2026, 00:30
В Украине подорожали яблоки: сколько теперь стоит килограмм
02 марта 2026, 23:45
Втерся в доверие и украл последние сбережения: в Житомирской области парень ограбил пенсионера
02 марта 2026, 22:35
В Киевской области мужчина устроил стрельбу
02 марта 2026, 22:15
В Киевской области произошел пожар на складе: погибли 7 человек - СМИ
02 марта 2026, 21:55
На Львовщине столкнулись два грузовика: есть погибший
02 марта 2026, 21:40
В Ровенской области будут судить врача из-за смерти пациента
02 марта 2026, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »