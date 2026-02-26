На Днепропетровщине разоблачили сеть мошеннических колл-центров на 1500 сотрудников

Фото: Прокуратура Украины

В Днепропетровской области разоблачена масштабная сеть незаконных колл-центров, работавших против граждан Украины и иностранцев, выманивая деньги под видом инвестиций

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

В среду, 25 февраля, в Днепропетровской области прокуроры провели 27 обысков. Разоблачена деятельность офисов, насчитывавших более 1500 рабочих мест, где работники ежедневно совершали около 100 звонков потенциальным жертвам.

Мошенники обещали "быстрый и гарантированный заработок" и демонстрировали фейковый рост "инвестиций" на подставных платформах. На самом деле, средства сразу перечислялись на счета организаторов. Жертвами стали сотни граждан Украины, Европы и Азии.

В ходе следственных действий изъято 1500 единиц компьютерной техники, около 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие доказательства.

Продолжается следствие по установлению полного круга организаторов и участников схемы.

По данным прокуратуры, с июля 2025 года проведено почти 800 обысков по всей Украине, из них 150 – в рамках международного сотрудничества, изъято более 25 тысяч единиц техники.

Напомним, в Сумской области мошенники под видом банковской службы обманули трех украинцев на почти 1 млн грн. Среди пострадавших женщина, со счета которой мошенники сняли 520 тысяч гривен. Эти средства она получила от государства после гибели мужа-военнослужащего.