В Ровенской области будут судить врача из-за смерти пациента

Иллюстративное фото

В Ровенской области перед судом предстанет врач из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. В результате умер пациент

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Летом 2023 года медики скорой помощи доставили в больницу 55-летнего мужчину. При осмотре пациента врач недооценил его состояние, диагностировал ушибы и назначил амбулаторное лечение, когда мужчина отказался от госпитализации.

Через восемь дней мужчину госпитализировали уже в тяжелом состоянии. Четверо суток медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, он умер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате отека головного мозга и прекращения функций центральной нервной системы, остановки сердца и дыхания.

"Полицейские установили, что во время первичного осмотра 37-летний врач ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности: не в полной мере оценил риски, не заподозрил у пациента наличие черепно-мозговой травмы и не назначил необходимые исследования, из-за чего пострадавший и умер", - сообщили в полиции.

Теперь врачу сообщили о подозрении. В ближайшее время он предстанет перед судом.

