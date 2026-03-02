17:10  02 марта
02 марта 2026, 22:15

В Киевской области мужчина устроил стрельбу

02 марта 2026, 22:15
Фото: Нацполиция
Читайте також
Инцидент произошел на Фастовщине. Там задержали мужчину, устроившего стрельбу

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В селе Тарасовка в помещении торгового павильона между двумя мужчинами произошла ссора. Во время конфликта злоумышленник ударил 26-летнего работника заведения в лицо, после чего произвел выстрел в пол. Впоследствии мужчина скрылся.

Во время обыска правоохранители обнаружили у мужчины дома ручную гранату и взрыватель. В настоящее время злоумышленника отправили в изолятор и сообщили ему о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге городе произошла стрельба с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК. По данным, местных телеграмм-каналов сильно пострадал один из мужчин, он в больнице. А также военнослужащий был ранен.

02 марта 2026
