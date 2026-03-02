17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 22:35

Втерся в довіру та вкрав останні заощадження: на Житомирщині хлопець пограбував пенсіонера

02 березня 2026, 22:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався в селі Романівка. Там 22-річному хлопцю повідомили про підозру через пограбування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

69-річний житель Романівки звернувся до поліції. Він розповів, що в нього викрали всі заощадження, які він зберігав у металевому чайнику. Правоохоронці з'ясували, що крадіжка сталась, коли в будинку пенсіонера були гості.

Серед запрошених був 22-річний хлопець із сусіднього села. Під час застілля він дізнався, де літній чоловік зберігає гроші, а потім вкрав його заощадження. Відомо, що це було понад 40 тисяч гривень.

Правоохоронці знайшли зловмисника. Він визнав свою провину. Хлопець зізнався, що частину грошей витратив на одяг та прикраси. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку. Зловмисник підійшов до 67-річної жінки та зірвав з неї золоту сережку. Відомо, що прикраса коштувала щонайменше 6 тисяч гривень. Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до семи років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Пограбування поліція Київська область
Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15
На Львівщині аферист викрав понад 2 мільйони в родичів зниклого військового
27 лютого 2026, 21:15
На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів на 1500 співробітників
26 лютого 2026, 14:56
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
У Резерв+ з'явилась нова відстрочка від служби: хто може оформити
02 березня 2026, 22:50
На Київщині чоловік влаштував стрілянину
02 березня 2026, 22:15
На Київщині сталась пожежа на складі: загинуло 7 людей - ЗМІ
02 березня 2026, 21:55
На Львівщині зіткнулись дві вантажівки: є загиблий
02 березня 2026, 21:40
На Рівненщині будуть судити лікаря через смерть пацієнта
02 березня 2026, 21:25
На Житомирщині гостини закінчились смертю: поліція розслідує вбивство
02 березня 2026, 20:55
У Києві 52-річний чоловік напоїв та зґвалтував неповнолітню дівчинку
02 березня 2026, 20:15
Проковтнув побутову хімію: у Львові лікарі врятували 3-річного хлопчика
02 березня 2026, 19:57
На Запоріжжі підліток сів за кермо мотоциклу та потрапив у ДТП
02 березня 2026, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »