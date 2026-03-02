Втерся в довіру та вкрав останні заощадження: на Житомирщині хлопець пограбував пенсіонера

Фото: Нацполіція

Інцидент стався в селі Романівка. Там 22-річному хлопцю повідомили про підозру через пограбування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

69-річний житель Романівки звернувся до поліції. Він розповів, що в нього викрали всі заощадження, які він зберігав у металевому чайнику. Правоохоронці з'ясували, що крадіжка сталась, коли в будинку пенсіонера були гості.

Серед запрошених був 22-річний хлопець із сусіднього села. Під час застілля він дізнався, де літній чоловік зберігає гроші, а потім вкрав його заощадження. Відомо, що це було понад 40 тисяч гривень.

Правоохоронці знайшли зловмисника. Він визнав свою провину. Хлопець зізнався, що частину грошей витратив на одяг та прикраси. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку. Зловмисник підійшов до 67-річної жінки та зірвав з неї золоту сережку. Відомо, що прикраса коштувала щонайменше 6 тисяч гривень. Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до семи років ув'язнення.