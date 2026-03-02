В Житомирской области гости закончились смертью: полиция расследует убийство

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, перед трагедией было застолье с алкоголем. Во время этого между 32-летним хозяином дома и его 48-летним гостем произошла ссора. Во время конфликта младший смертельно травмировал старшего ножом. После этого он сам сообщил об этом полиции.

"Следователи задержали мужчину в процессуальном порядке. 2 марта ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины", - сообщили в полиции.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

