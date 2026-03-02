17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 21:40

На Львовщине столкнулись два грузовика: есть погибший

02 марта 2026, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 2 марта около 10:50 на трассе «Киев-Чоп» возле села Пасеки-Зубрицкие. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, столкнулись грузовик Volvo, за рулем которого был 30-летний житель Львовщины, и грузовик MAN, за рулем которого находился 59-летний житель Днепропетровщины. В результате ДТП водитель MAN скончался в карете скорой помощи. Второго водителя госпитализировали.

"По этому факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве Голосеевский районный суд вынес приговор 22-летней женщине, приговорив ее к 11 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Кроме того, она была лишена права управлять транспортными средствами на 10 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария полиция
В Запорожье подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП
02 марта 2026, 19:45
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
В Киевской области мужчина устроил стрельбу
02 марта 2026, 22:15
В Киевской области произошел пожар на складе: погибли 7 человек - СМИ
02 марта 2026, 21:55
В Ровенской области будут судить врача из-за смерти пациента
02 марта 2026, 21:25
В Житомирской области гости закончились смертью: полиция расследует убийство
02 марта 2026, 20:55
В Киеве 52-летний мужчина напитал и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
02 марта 2026, 20:15
Проглотил бытовую химию: во Львове врачи спасли 3-летнего мальчика
02 марта 2026, 19:57
В Запорожье подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП
02 марта 2026, 19:45
На Волыни сержант военного вуза избил курсанта и скрылся со службы
02 марта 2026, 19:40
Отключение света 3 марта: какими будут ограничения
02 марта 2026, 19:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »