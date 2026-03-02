На Львовщине столкнулись два грузовика: есть погибший

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, столкнулись грузовик Volvo, за рулем которого был 30-летний житель Львовщины, и грузовик MAN, за рулем которого находился 59-летний житель Днепропетровщины. В результате ДТП водитель MAN скончался в карете скорой помощи. Второго водителя госпитализировали.

"По этому факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого", - сообщили в полиции.

