17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 20:15

В Киеве 52-летний мужчина напитал и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

02 марта 2026, 20:15
Иллюстративное фото
В столице будут судить мужчину за сексуальное насилие. Его жертвой стала 16-летняя киевлянка

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре. Тогда 16-летнюю киевлянку 52-летний мужчина пригласил к себе домой. Там он напоил ее алкоголем и изнасиловал. В полицию сообщили, что у дома в Дарницком районе на земле лежала девушка без сознания. Когда стражи порядка приехали, несовершеннолетняя рассказала им о том, что с ней произошло.

Выяснилось, что после изнасилования девушка вырвалась из рук злоумышленника и выбежала на улицу, где обнаружил случайный прохожий. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

"Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. На время следствия подозреваемый находился под стражей. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

педофил насилие полиция Киев
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
