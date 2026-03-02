В Киеве 52-летний мужчина напитал и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

Иллюстративное фото

В столице будут судить мужчину за сексуальное насилие. Его жертвой стала 16-летняя киевлянка

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре. Тогда 16-летнюю киевлянку 52-летний мужчина пригласил к себе домой. Там он напоил ее алкоголем и изнасиловал. В полицию сообщили, что у дома в Дарницком районе на земле лежала девушка без сознания. Когда стражи порядка приехали, несовершеннолетняя рассказала им о том, что с ней произошло.

Выяснилось, что после изнасилования девушка вырвалась из рук злоумышленника и выбежала на улицу, где обнаружил случайный прохожий. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

"Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. На время следствия подозреваемый находился под стражей. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

