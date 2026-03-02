17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 23:45

В Украине подорожали яблоки: сколько теперь стоит килограмм

02 марта 2026, 23:45
Иллюстративное фото
В начале марта в Украине подорожали яблоки. Сортовые яблоки в супермаркетах уже достигают стоимости 70 гривен за килограмм.

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

"Сегодня мы уже видим розничные цены на качественное сортовое яблоко на уровне около 70 грн/кг (1,4 евро/кг), что еще несколько лет назад казалось маловероятным. С учетом повреждения преимущественно косточковых, но и яблочных садов зимними морозами, риски дальнейшего роста цен остаются высокими". (УПОА) Екатерина Зверева.

Отмечается, что несколько лет назад в Украине в среднем яблоки стоили 15-20 гривен за килограмм. Основными причинами роста цен специалисты называют инфляцию, подорожание хранения, логистики и энергоносителей.

Напомним, ранее в Украине подорожали помидоры. Цена выросла примерно на 20% до 80-100 гривен за килограмм.

цены подорожание
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
