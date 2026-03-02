В Украине подорожали яблоки: сколько теперь стоит килограмм

Иллюстративное фото

В начале марта в Украине подорожали яблоки. Сортовые яблоки в супермаркетах уже достигают стоимости 70 гривен за килограмм.

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

"Сегодня мы уже видим розничные цены на качественное сортовое яблоко на уровне около 70 грн/кг (1,4 евро/кг), что еще несколько лет назад казалось маловероятным. С учетом повреждения преимущественно косточковых, но и яблочных садов зимними морозами, риски дальнейшего роста цен остаются высокими". (УПОА) Екатерина Зверева.

Отмечается, что несколько лет назад в Украине в среднем яблоки стоили 15-20 гривен за килограмм. Основными причинами роста цен специалисты называют инфляцию, подорожание хранения, логистики и энергоносителей.

Напомним, ранее в Украине подорожали помидоры. Цена выросла примерно на 20% до 80-100 гривен за килограмм.