Псевдомагазин автомобильных шин обманул жителя Тернополя на 14 000 гривен

иллюстративное фото: из открытых источников

В полицию поступило сообщение от жителя Тернополя о совершении к нему мошеннических действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам заявителя, он нашел в социальной сети объявление о продаже автомобильных покрышек через интернет-магазин.

Под предлогом оформления покупки неизвестный убедил его осуществить предоплату.

Потерпевший добровольно перечислил 14 000 гривен на банковский счет, предоставленный мошенниками.

После получения денежных средств продавец перестал выходить на связь, а товар заявитель так и не получил.

В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению мошенничества.

Напомним, в Тернопольской области женщина заплатила более 100 тысяч за несуществующий трактор. Это произошло осенью прошлого года.