Псевдомагазин автомобильных шин обманул жителя Тернополя на 14 000 гривен
В полицию поступило сообщение от жителя Тернополя о совершении к нему мошеннических действий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По словам заявителя, он нашел в социальной сети объявление о продаже автомобильных покрышек через интернет-магазин.
Под предлогом оформления покупки неизвестный убедил его осуществить предоплату.
Потерпевший добровольно перечислил 14 000 гривен на банковский счет, предоставленный мошенниками.
После получения денежных средств продавец перестал выходить на связь, а товар заявитель так и не получил.
В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению мошенничества.
Напомним, в Тернопольской области женщина заплатила более 100 тысяч за несуществующий трактор. Это произошло осенью прошлого года.