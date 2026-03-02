В Киевской области произошел пожар на складе: погибли 7 человек - СМИ
В СМИ появилась информация о трагедии в Киевской области. Известно, что погибли семь человек
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что произошел пожар в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Отмечается, что утром 2 марта загорелось складское помещение.
По предварительным данным, погибли семь человек, еще трое получили травмы. Причина пожара выясняется.
Напомним, ранее в Киеве в результате пожара в доме погибли два человека. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.
