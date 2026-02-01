Смертельна ДТП на Житомирщині: в авто були діти

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 30 січня близько 23:50 на вулиці Житомирській у райцентрі. Загинули двоє людей

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 32-річна водійка Mazda CX-9 виїхала на зустрічну смугу руху. Там сталось зіткнення з авто Nissan Leaf, за кермом якого був 60-річний чоловік. На жаль, внаслідок аварії загинули водій Nissan Leaf і його 60-річна пасажирка, місцева жителька.

Травми отримали травми отримали 32-річна водійка Mazda CX-9 і троє її пасажирів - 11-річний і 18-річний місцеві жителі та 34-річний житомирянин. Їх госпіталізували медики.

"Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області встановлюють усі причини та обставини події в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) КК України", - повідомляє поліція.

