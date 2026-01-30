13:18  30 січня
30 січня 2026, 14:55

На Житомирщині викрили працівників ТЦК на хабарях: "продавали" свободу від призову

30 січня 2026, 14:55
Фото: Нацполіція
На Житомирщині викрили працівників ТЦК на схемі. Фігуранти за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

41-річний житель обласного центру, який раніше працював у ТЦК та СП, задумав "бізнес-план". Він залучив до схеми 57-річну спеціалістку одного з підрозділів ТЦК. Вона погодилася та запропонувала залучити до схеми 28-річного колегу – офіцера, який мав повноваження щодо ведення військового обліку та бронювання. Отримавши його згоду, спільники розподілили ролі.

Кожен службовець вів перемовини з клієнтами, отримували гроші, складали документи без їхньої присутності.

В середині січня їм зателефонував чоловік. Узгодивши зі спільниками деталі оборудки, фігурант повідомив чоловікові про першу частину "вартості послуг" – 25 000 гривень. Згодом він запропонував додаткову допомогу у проходженні ВЛК за ще 10 00 гривень.

Жінка організувала складання документів від імені військовозобов’язаного. Вона передала їх разом з грошима офіцерові, який вніс необхідні відомості до електронного реєстру. Після цього посередник зателефонував до військовозобов’язаного та наполіг на додатковій винагороді за особисті послуги – ще 10 000 гривень. Згодом консультант отримав гроші.

"Слідчі поліції Житомирщини повідомили всім трьом учасникам злочинної схеми про підозри в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Також 41-річному чоловікові та 57-річній жінці інкримінується пособництво в цьому злочині (ч. 5 ст. 27 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону", - повідомили в поліції.

Усім трьом загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

