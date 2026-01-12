Россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины
Вторые сутки подряд армия РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Житомирщины
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Спасатели потушили пожары, возникшие в результате вражеских ударов. Экстренные службы области работают над ликвидацией последствий.
Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы возобновить электроснабжение в дома жителей области и предприятий.
Правоохранители фиксируют последствия атаки россиян.
Напомним, 11 января враг также атаковал объекты критической инфраструктуры в Житомирской области. Пострадали два работника.
