09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
07:50  13 января
В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
13 января 2026, 08:41

Два человека спасли из-под завалов терминала "Новая Почта" в пригороде Харькова

13 января 2026, 08:41
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара произошло разрушение зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м².

Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двое из которых достали из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.

На месте происшествия под угрозой постоянных вражеских обстрелов работают подразделения ГСЧС, обеспечивая эвакуацию и безопасность граждан.

Напомним, в ночь на 13 января в Харьковской области зафиксирована массированная атака вражеских ударных беспилотников. Взрывы, которые были слышны в Харькове, раздались за пределами города – в ближайшем пригороде. По данным ОВА, в результате дроновой атаки погибли 4 человека, еще шестеро пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков Терминал Новая почта ГСЧС война дроны погибшие спасатели
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: последствия
13 января 2026, 08:22
РФ двумя волнами атаковала Одессу: повреждены дома, больница и детсад, есть пострадавшие
13 января 2026, 07:26
Удар дронами по пригороду Харькова: четверо погибших, есть попадание в детский санаторий
13 января 2026, 07:05
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Со второй попытки: Комитет Рады поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ
13 января 2026, 10:04
Россияне атаковали Киевщину: последствия есть в трех районах
13 января 2026, 09:56
Массированная атака: ПВО уничтожила 7 российских ракет и 247 беспилотников
13 января 2026, 09:47
Войска РФ ночью ударили по критической инфраструктуре Житомирщины
13 января 2026, 09:35
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
13 января 2026, 09:18
Топ-10 супертяжеловесов мира по версии ESPN: Усик возглавил рейтинг
13 января 2026, 08:56
Киев и Бучанский район без света: ДТЭК ввел экстренные отключения
13 января 2026, 08:28
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: последствия
13 января 2026, 08:22
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 08:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »