Два человека спасли из-под завалов терминала "Новая Почта" в пригороде Харькова

Фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара произошло разрушение зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м².

Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двое из которых достали из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.

На месте происшествия под угрозой постоянных вражеских обстрелов работают подразделения ГСЧС, обеспечивая эвакуацию и безопасность граждан.

Напомним, в ночь на 13 января в Харьковской области зафиксирована массированная атака вражеских ударных беспилотников. Взрывы, которые были слышны в Харькове, раздались за пределами города – в ближайшем пригороде. По данным ОВА, в результате дроновой атаки погибли 4 человека, еще шестеро пострадали.