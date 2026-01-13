09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
13 січня 2026, 09:35

Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини

13 січня 2026, 09:35
Ілюстративне фото: ДСНС Житомирщини
Сьогодні вночі 13 січня Житомирщина знову опинилася під ударами ворога

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, у Коростенському та Звягельському районах постраждали декілька об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожеж, що виникли внаслідок ударів, а спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 11 січня та 12 січня ворог також атакував об’єкти критичної інфраструктури у Житомирсбкі області. Постраждали двоє працівників.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
