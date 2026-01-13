Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини
Сьогодні вночі 13 січня Житомирщина знову опинилася під ударами ворога
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
За його словами, у Коростенському та Звягельському районах постраждали декілька об’єктів критичної інфраструктури.
Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожеж, що виникли внаслідок ударів, а спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 11 січня та 12 січня ворог також атакував об’єкти критичної інфраструктури у Житомирсбкі області. Постраждали двоє працівників.
