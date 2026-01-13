Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини

Ілюстративне фото: ДСНС Житомирщини

Сьогодні вночі 13 січня Житомирщина знову опинилася під ударами ворога

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, у Коростенському та Звягельському районах постраждали декілька об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожеж, що виникли внаслідок ударів, а спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 11 січня та 12 січня ворог також атакував об’єкти критичної інфраструктури у Житомирсбкі області. Постраждали двоє працівників.