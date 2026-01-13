09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: последствия

Читайте також українською мовою
Последствия обстрелов Никопольщины. Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 13 января российская армия нанесла удар ракетами и дронами по Зеленодольской громаде в Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Вечером враг атаковал БпЛА Кривой Рог. А ночью совершил массированную атаку ракетами и беспилотниками на район – Зеленодольскую громаду", – говорится в сообщении.

В результате атаки возник пожар. Повреждения получили инфраструктура, два частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, россияне атаковали БпЛА Васильковскую громаду Синельниковского района. Травмированный мужчина 86 лет. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В общине горел частный дом, еще один – избитый. Повреждены хозяйственная постройка, авто и прицеп, газопровод.

В результате атаки беспилотником на Солонянскую громаду Днепровского района поврежден дом.

В Никопольщину враг направлял FPV-дроны. Бил по Никополю, Марганецкому, Покровскому, Красногригоревскому громадам. Загорелось авто. Поврежден частный дом, линия электропередач.

Последствия обстрелов в Никопольщине:

Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия вражеских ударов Никопольщины

Напомним, в ночь на 13 января россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Харьковщину. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

