Последствия обстрелов Никопольщины. Фото: ОВА

Ночью 13 января российская армия нанесла удар ракетами и дронами по Зеленодольской громаде в Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Вечером враг атаковал БпЛА Кривой Рог. А ночью совершил массированную атаку ракетами и беспилотниками на район – Зеленодольскую громаду", – говорится в сообщении.

В результате атаки возник пожар. Повреждения получили инфраструктура, два частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, россияне атаковали БпЛА Васильковскую громаду Синельниковского района. Травмированный мужчина 86 лет. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В общине горел частный дом, еще один – избитый. Повреждены хозяйственная постройка, авто и прицеп, газопровод.

В результате атаки беспилотником на Солонянскую громаду Днепровского района поврежден дом.

В Никопольщину враг направлял FPV-дроны. Бил по Никополю, Марганецкому, Покровскому, Красногригоревскому громадам. Загорелось авто. Поврежден частный дом, линия электропередач.

Последствия обстрелов в Никопольщине:

Напомним, в ночь на 13 января россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Харьковщину. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.