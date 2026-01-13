09:18  13 января
13 января 2026, 09:47

Массированная атака: ПВО уничтожила 7 российских ракет и 247 беспилотников

13 января 2026, 09:47
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 13 января РФ атаковала Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 200 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Удары "баллистики" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 247 целей: 2 баллистических ракет Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных дронов на 24 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 13 января 2025

Напомним, в ночь на 13 января россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Харьковщину. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов терминала "Новая Почта" спасли двух человек.

