Массированная атака: ПВО уничтожила 7 российских ракет и 247 беспилотников
В ночь на 13 января РФ атаковала Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 200 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Удары "баллистики" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 247 целей: 2 баллистических ракет Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных дронов на 24 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 13 января россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Харьковщину. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов терминала "Новая Почта" спасли двух человек.