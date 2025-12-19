20:59  19 грудня
19 грудня 2025, 20:55

На Житомирщині 17-річна дівчина загинула в ДТП: що загрожуватиме п'яному мотоциклісту

19 грудня 2025, 20:55
Фото: Нацполіція
У поліції розкрили подробиці трагічної аварії. Будуть судити 36-річного мотоцикліста, який спричинив смертельну ДТП

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 9 листопада на вулиці Перемоги в Житомирі. Тоді 36-річний водій мотоцикла "Дніпро" проявив неуважність до змін дорожніх обставин, перевищив дозволену швидкість руху та допустив некерований рух транспортного засобу і, зрештою, його падіння. Внаслідок аварії загинула його 17-річна пасажирка. Правоохоронці з'ясували, що водій був п'яний.

Правоохоронці завершили розслідування. Водію інкримінували вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 -1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

"За чинним законодавством такі протиправні дії караються ув’язненням на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася потрійна ДТП. 24-річний водій BMW, обганяючи інше авто, перетнув суцільну смугу та виїхав на зустрічну, де спочатку зіткнувся з Volkswagen Tiguan, а потім – із зустрічним Hyundai Kona, за кермом якого була 40-річна жінка. Внаслідок аварії водія та пасажирку BMW, а також водійку Hyundai госпіталізували з травмами.

ДТП аварія Житомирська область
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
