На Житомирщині 17-річна дівчина загинула в ДТП: що загрожуватиме п'яному мотоциклісту

У поліції розкрили подробиці трагічної аварії. Будуть судити 36-річного мотоцикліста, який спричинив смертельну ДТП

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 9 листопада на вулиці Перемоги в Житомирі. Тоді 36-річний водій мотоцикла "Дніпро" проявив неуважність до змін дорожніх обставин, перевищив дозволену швидкість руху та допустив некерований рух транспортного засобу і, зрештою, його падіння. Внаслідок аварії загинула його 17-річна пасажирка. Правоохоронці з'ясували, що водій був п'яний.

Правоохоронці завершили розслідування. Водію інкримінували вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 -1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

"За чинним законодавством такі протиправні дії караються ув’язненням на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк", - повідомили в поліції.

