13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 22:52

Взрывы в Житомире: два предприятия полностью уничтожены, есть погибшие

02 июля 2025, 22:52
Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

Стало известно, что произошло в Житомире 2 июля. По словам главы пригородного села Глубочица, было два взрыва. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщает Киев24, передает RegioNews.

Сельский глава пригородного села Глубочица Сергей Сокальский в комментарии журналистам объяснил, что на трассе Житомир — Киев 2 июля произошло два взрыва. Это произошло на территории двух производственных помещений. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.

"Сейчас на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства взрыва. Есть много разрушенных жилых домов, пострадали люди. Были слышны два взрыва", — сказал Сокальский.

Он добавил, что уже известно о двух погибших и 15 раненых. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

В Житомирском городском совете ранее заявляли, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке. По словам представителей местных властей, экстренные службы уже выехали на место, а причины инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Житомире произошел взрыв на автозаправочной станции. По словам свидетелей, было слышно два взрыва. Из-за чрезвычайной ситуации движение на близлежащем участке трассы временно перекрыто. Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв Житомир инцидент
Из-за ЧП в Житомире движение на трассе Киев - Чоп перекрыто: как объехать
02 июля 2025, 21:06
Ужасная трагедия на трассе Киев-Житомир: сгорел автобус, десятки авто, есть погибшие и много раненых
02 июля 2025, 20:10
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
В Днепре мужчина попал под колеса микроавтобуса "Укрпочты"
02 июля 2025, 23:05
В Офисе президента принято решение "не сдавать своего": именно поэтому Чернышев не уходит в отставку
02 июля 2025, 22:45
Харьковщина вошла в ТОП-3 по жалобам по украинскому языку
02 июля 2025, 22:30
В Польше установили день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА: президент уже подписал указ
02 июля 2025, 22:05
Стало известно, почему Зеленский именно сейчас забрал гражданство у главы УПЦ МП Онуфрия
02 июля 2025, 21:49
Залог за Алексея Чернышова внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие
02 июля 2025, 21:35
На Днепропетровщине депутат и "смотрящий" организовали бизнес "черных лесорубов"
02 июля 2025, 21:33
Из-за ЧП в Житомире движение на трассе Киев - Чоп перекрыто: как объехать
02 июля 2025, 21:06
Удалось вернуть в Украину еще одну группу подростков с оккупированных территорий
02 июля 2025, 20:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »