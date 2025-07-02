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Стало известно, что произошло в Житомире 2 июля. По словам главы пригородного села Глубочица, было два взрыва. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщает Киев24, передает RegioNews.

Сельский глава пригородного села Глубочица Сергей Сокальский в комментарии журналистам объяснил, что на трассе Житомир — Киев 2 июля произошло два взрыва. Это произошло на территории двух производственных помещений. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.

"Сейчас на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства взрыва. Есть много разрушенных жилых домов, пострадали люди. Были слышны два взрыва", — сказал Сокальский.

Он добавил, что уже известно о двух погибших и 15 раненых. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

В Житомирском городском совете ранее заявляли, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке. По словам представителей местных властей, экстренные службы уже выехали на место, а причины инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Житомире произошел взрыв на автозаправочной станции. По словам свидетелей, было слышно два взрыва. Из-за чрезвычайной ситуации движение на близлежащем участке трассы временно перекрыто. Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте происшествия.