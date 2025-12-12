Інвалідність за 3 тисячі: на Житомирщині викрили ділка, який обіцяв "допомогу" військовому

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили 47-річного ділка, який вимагав у знайомого військового хабар за нібито вплив на медичну комісію

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Чоловік вимагав у знайомого військовослужбовця передати йому винагороду за нібито вплив на медичну комісію в ухваленні рішення щодо останнього. Ділок намагався переконати його, що без 3 тисяч доларів отримати інвалідність він не зможе.

Військовий звернувся до правоохоронців. Коли він передавав гроші, зловмисника затримали. Тепер йому загрожуватиме до восьми років із конфіскацією майна.

"Днями поліцейські, за погодженням із Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону, повідомили чоловікові про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - повідомляє поліція.

