На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 13:18

В Житомирской области женщина повредила служебный автомобиль полиции во время вызова на домашнее насилие

04 ноября 2025, 13:18
Фото: иллюстративное
Полицейские Житомирщины объяснили обстоятельства инцидента во время выезда по вызову о домашнем конфликте в городе Андрушевка

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В соцсетях распространяются публикации о якобы неправомерных действиях правоохранителей.

1 ноября около 18:00 работники Бердичевского райотдела прибыли по вызову относительно домашнего конфликта. Во время общения с напуганной и просящей помощи заявительницей полицейские посадили женщину в служебный автомобиль для обеспечения ее безопасности.

В этот момент свекровь заявительницы выбежала из дома, начала толкать полицейских, препятствовать их работе и повредила служебный автомобиль палкой. На призывы приостановить противоправные действия женщина не реагировала. Для пресечения нарушений полицейские применили физическую силу и надели наручники в соответствии с законом.

Правоохранители вызвали скорую помощь. После осмотра в больнице телесные повреждения не обнаружили. На свекровь составили административные протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение. Заявительница от подачи официального заявления отказалась.

Для проверки всех обстоятельств и правомерности действий полицейских управления главной инспекции ГУНП Житомирской области и Департамент внутренней безопасности НПУ проводят служебное расследование.

Напомним, столичный суд оштрафовал бывшего футболиста "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева на 17 тысяч гривен за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и запретил ему садиться за руль в течение года.

хулиганство Житомирская область домашнее насилие вызов полиции служебное авто
