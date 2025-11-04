12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 13:18

На Житомирщині жінка пошкодила службовий автомобіль поліції під час виклику на домашнє насильство

04 листопада 2025, 13:18
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Житомирщини пояснили обставини інциденту під час виїзду на виклик про домашній конфлікт у місті Андрушівка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У соцмережах поширюються повідомлення про нібито неправомірні дії правоохоронців.

1 листопада близько 18:00 працівники Бердичівського райвідділу прибули на виклик щодо домашнього конфлікту. Під час спілкування із заявницею, яка була налякана і просила допомоги, поліцейські посадили жінку до службового автомобіля для забезпечення її безпеки.

У цей момент свекруха заявниці вибігла з будинку, почала штовхати поліцейських, перешкоджати їхній роботі та пошкодила службовий автомобіль палицею. На заклики припинити протиправні дії жінка не реагувала. Для припинення порушень поліцейські застосували фізичну силу та наділи кайданки відповідно до закону.

Правоохоронці викликали швидку допомогу. Після огляду в лікарні тілесних ушкоджень не виявили. На свекруху склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору. Заявниця від подання офіційної заяви відмовилася.

Для перевірки всіх обставин та правомірності дій поліцейських управління головної інспекції ГУНП в Житомирській області та Департамент внутрішньої безпеки НПУ проводять службове розслідування.

Нагадаємо, столичний суд оштрафував колишнього футболіста "Динамо" та збірної України Олександра Алієва на 17 тисяч гривень за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та заборонив йому сідати за кермо протягом року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хуліганство Житомирська область домашнє насилля виклик поліції службове авто
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
04 листопада 2025, 12:45
Приніс із лісу: на Житомирщині чоловік зберігав удома зброю та набої
04 листопада 2025, 09:44
На Житомирщині рятувальники дістали тіло чоловіка з-під перекинутого крана
04 листопада 2025, 07:46
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
Жителі Херсонщини втратили понад 220 000 грн через інтернет-шахраїв
04 листопада 2025, 14:46
У Полтаві судили медика, який торгував інвалідністю для ухилянтів
04 листопада 2025, 14:45
У Чернівцях ексінспекторка у нетверезому стані спричинила смертельну аварію
04 листопада 2025, 14:34
На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор
04 листопада 2025, 14:19
РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
04 листопада 2025, 14:08
Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради через ініціативу "УЗ-3000"
04 листопада 2025, 13:58
У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня
04 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »