Фото: ілюстративне

Поліцейські Житомирщини пояснили обставини інциденту під час виїзду на виклик про домашній конфлікт у місті Андрушівка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У соцмережах поширюються повідомлення про нібито неправомірні дії правоохоронців.

1 листопада близько 18:00 працівники Бердичівського райвідділу прибули на виклик щодо домашнього конфлікту. Під час спілкування із заявницею, яка була налякана і просила допомоги, поліцейські посадили жінку до службового автомобіля для забезпечення її безпеки.

У цей момент свекруха заявниці вибігла з будинку, почала штовхати поліцейських, перешкоджати їхній роботі та пошкодила службовий автомобіль палицею. На заклики припинити протиправні дії жінка не реагувала. Для припинення порушень поліцейські застосували фізичну силу та наділи кайданки відповідно до закону.

Правоохоронці викликали швидку допомогу. Після огляду в лікарні тілесних ушкоджень не виявили. На свекруху склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору. Заявниця від подання офіційної заяви відмовилася.

Для перевірки всіх обставин та правомірності дій поліцейських управління головної інспекції ГУНП в Житомирській області та Департамент внутрішньої безпеки НПУ проводять службове розслідування.

Нагадаємо, столичний суд оштрафував колишнього футболіста "Динамо" та збірної України Олександра Алієва на 17 тисяч гривень за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та заборонив йому сідати за кермо протягом року.