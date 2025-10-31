Фото: пресслужба поліції

У Коростені сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла, в якій постраждали двоє неповнолітніх

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

ДТП трапилася 30 жовтня близько 20:20 на вулиці Сосновського, коли 39-річна місцева жителька за кермом Daewoo Lanos виконувала поворот і зіткнулася з мотоциклом Mustang.

У результаті аварії 16-річний водій двоколісника та 15-річний пасажир отримали травми. Молодшого з хлопців госпіталізували до нейрохірургічного відділення центральної міської лікарні для надання спеціалізованої допомоги.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини інциденту в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста та легковика. 18-річний водій під час обгону зіткнувся з мотоциклом, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік.