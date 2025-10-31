16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 15:22

На Житомирщині легковик протаранив мотоцикл: постраждали двоє неповнолітніх

31 жовтня 2025, 15:22
Фото: пресслужба поліції
У Коростені сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла, в якій постраждали двоє неповнолітніх

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

ДТП трапилася 30 жовтня близько 20:20 на вулиці Сосновського, коли 39-річна місцева жителька за кермом Daewoo Lanos виконувала поворот і зіткнулася з мотоциклом Mustang.

У результаті аварії 16-річний водій двоколісника та 15-річний пасажир отримали травми. Молодшого з хлопців госпіталізували до нейрохірургічного відділення центральної міської лікарні для надання спеціалізованої допомоги.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини інциденту в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста та легковика. 18-річний водій під час обгону зіткнувся з мотоциклом, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
