Фото: ілюстративне

Поліцейські Звягельського району завершили розслідування справи про домашнє насильство, у якій фігурує 42-річний місцевий житель

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік неодноразово приходив до помешкання колишньої співмешканки, ображав її, погрожував, застосовував фізичну силу та лаявся нецензурною мовою, а також пошкодив двері квартири.

Попри кілька адміністративних стягнень, штрафів і навіть арешт, порушник продовжував переслідувати жінку. Працівники сектору протидії домашньому насильству неодноразово складали протоколи та виносили термінові заборонні приписи, щоб обмежити контакт чоловіка з постраждалою.

У зв'язку з повторними порушеннями слідчі Звягельського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (Домашнє насильство) та оголосили підозру. Досудове розслідування завершено 30 жовтня 2025 року.

За чинним законодавством обвинуваченому загрожує покарання від громадських робіт до двох років позбавлення волі.

