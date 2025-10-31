16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 14:45

Бив і ображав співмешканку: 42-річному жителю Житомирщини загрожує до 2 років ув'язнення

31 жовтня 2025, 14:45
Фото: ілюстративне
Поліцейські Звягельського району завершили розслідування справи про домашнє насильство, у якій фігурує 42-річний місцевий житель

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік неодноразово приходив до помешкання колишньої співмешканки, ображав її, погрожував, застосовував фізичну силу та лаявся нецензурною мовою, а також пошкодив двері квартири.

Попри кілька адміністративних стягнень, штрафів і навіть арешт, порушник продовжував переслідувати жінку. Працівники сектору протидії домашньому насильству неодноразово складали протоколи та виносили термінові заборонні приписи, щоб обмежити контакт чоловіка з постраждалою.

У зв'язку з повторними порушеннями слідчі Звягельського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (Домашнє насильство) та оголосили підозру. Досудове розслідування завершено 30 жовтня 2025 року.

За чинним законодавством обвинуваченому загрожує покарання від громадських робіт до двох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Київщині відкрили кримінальне провадження проти чоловіка, який роками знущався над падчеркою. Йому закидають приниження, психологічний тиск та доведення неповнолітньої до критичного стану.

Житомирська область домашнє насилля підозра кримінальне провадження насильство
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
