16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 19:30

Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії

29 жовтня 2025, 19:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 25 жовтня близько 15:00 на вулиці Центральній у селі Рижанах. Внаслідок ДТП загинув чоловік, який був пасажиром

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 26-річний водій КІА Сееd не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Автомобіль зіткнувся з залізобетонною опорою, після чого продовжив рух за інерцією та остаточно зупинився, врізавшись у паркан. Внаслідок ДТП 25-річний пасажир загинув на місці. Інший 29-річний пасажир не постраждав.

При цьому водій покинув автомобіль та пішов у невідомому напрямку. Правоохоронці знайшли його та затримали. Тепер чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зіткнулись іномарки. На жаль, загинула дружина одного з водіїв. Правоохоронці розпочали розслідування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область ДТП аварія
Врізався у стовп: на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
28 жовтня 2025, 10:09
В Україні зросла кількість ДТП через п'яних водіїв: де найбільше порушників
28 жовтня 2025, 09:57
ДТП на Рівненщині: дружина водія загинула на місці
27 жовтня 2025, 21:20
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький, якого арештували 29 жовтня, вже найближчим часом може вийти на волю
29 жовтня 2025, 20:12
Україна закриває посольство на Кубі: причина у війна РФ проти України
29 жовтня 2025, 20:10
Військові інструктори отримуватимуть до 30 тис. грн надбавки
29 жовтня 2025, 19:59
Якою буде зима та погода на Новий рік: метеорологиня здивувала прогнозом
29 жовтня 2025, 19:59
Мінкульт закликає запровадити санкції проти мультсеріалу "Маша та Ведмідь"
29 жовтня 2025, 19:54
Скандальна "експрокурорка" Криму змінила ім'я
29 жовтня 2025, 19:49
У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
29 жовтня 2025, 19:43
На Одещині зник 11-річний хлопчик
29 жовтня 2025, 19:22
Суд заарештував екскерівника "Укренерго" Кудрицького
29 жовтня 2025, 19:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »