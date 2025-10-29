Фото: Нацполіція

Аварія сталась 25 жовтня близько 15:00 на вулиці Центральній у селі Рижанах. Внаслідок ДТП загинув чоловік, який був пасажиром

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 26-річний водій КІА Сееd не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Автомобіль зіткнувся з залізобетонною опорою, після чого продовжив рух за інерцією та остаточно зупинився, врізавшись у паркан. Внаслідок ДТП 25-річний пасажир загинув на місці. Інший 29-річний пасажир не постраждав.

При цьому водій покинув автомобіль та пішов у невідомому напрямку. Правоохоронці знайшли його та затримали. Тепер чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

