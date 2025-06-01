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01 июня 2025, 13:49

В Житомире задержан мужчина, бросивший боевую гранату в толпу

01 июня 2025, 13:49
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фото: иллюстративное
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В Житомире задержали и объявили подозрение мужчине, который 30 мая бросил боевую гранату у людей

Об этом в телеграмме сообщает Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 30 мая 2025 года около 23:00 между 35-летним жителем Житомира и группой из четырех мужчин возник конфликт на почве личной неприязни.

В результате взрыва, четверо участников конфликта и двое случайных прохожих получили множественные минно-взрывные травмы разной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения города.

Подозреваемый задержан. Ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, в Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на виду у клиентов.

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