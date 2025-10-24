Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
У місті Овруч при затриманні чоловік підірвав гранату
Як передає RegioNews, про це Суспільному розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.
"На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, відділу поліції номер 1 міста Овруч Коростенського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини події", – повідомила вона.
Детальна інформація буде згодом.
Нагадаємо, у червні поточного року в Житомирі затримали чоловіка, який кинув бойову гранату в натовп. Підозрюваного затримано.
