Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Овруч при затриманні чоловік підірвав гранату

Як передає RegioNews, про це Суспільному розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

"На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, відділу поліції номер 1 міста Овруч Коростенського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини події", – повідомила вона.

Детальна інформація буде згодом.

Нагадаємо, у червні поточного року в Житомирі затримали чоловіка, який кинув бойову гранату в натовп. Підозрюваного затримано.