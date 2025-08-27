Фото: полиция

Королевский районный суд Житомира назначил 17-летнему юноше наказание в 4 года тюрьмы за подготовку теракта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Юноше, которому на момент совершения преступления было 16 лет, инкриминировали приготовление террористического акта (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины), незаконное изготовление и хранение взрывного устройства (ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Парень признал вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором, после чего суд определил ему окончательное наказание – 4 года лишения свободы.

Напомним, подростка задержали 28 февраля в центре Житомира. В его рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство, которое он за деньги должен был оставить в людном месте. По инструкциям по Telegram он приобрел детали для взрывчатки, в том числе телефоны для дистанционной активации. Взрывчатку собирался установить возле областной военной администрации, на Аллее Славы Героев.

Правоохранители остановили юношу по дороге к месту закладки устройства, предотвратив теракт и его возможную гибель.