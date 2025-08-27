10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 09:46

У Житомирі 17-річного юнака засудили до чотирьох років тюрми за підготовку теракту

27 серпня 2025, 09:46
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Корольовський районний суд Житомира призначив 17-річному юнакові покарання в 4 роки вʼязниці за підготовку теракту

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Юнакові, якому на момент скоєння злочину було 16 років, інкримінували готування терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України), незаконне виготовлення та зберігання вибухового пристрою (ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України).

Хлопець визнав провину і уклав відповідну угоду з прокурором, після чого суд визначив йому остаточне покарання – 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, хлопця затримали 28 лютого в центрі Житомира. У його наплічнику знайшли саморобний вибуховий пристрій, який він за гроші мав залишити у людному місці. За інструкціями з Telegram він придбав деталі для вибухівки, зокрема телефони для дистанційної активації. Вибухівку збирався встановити біля обласної військової адміністрації, на Алеї Слави Героїв.

Правоохоронці зупинили юнака дорогою до місця закладання пристрою, запобігши теракту та його можливій загибелі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд теракт Житомир в'язниця вирок підліток
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45
В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино
27 серпня 2025, 11:42
Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34
У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
27 серпня 2025, 11:17
Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
27 серпня 2025, 11:04
На Одещині скасували незаконну оренду двох ставків площею 73 га
27 серпня 2025, 10:57
За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін
27 серпня 2025, 10:54
У Вінниці чоловіка засудили за тривале знущання і зґвалтування доньки
27 серпня 2025, 10:40
Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру
27 серпня 2025, 10:39
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
27 серпня 2025, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »