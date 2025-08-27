Фото: поліція

Корольовський районний суд Житомира призначив 17-річному юнакові покарання в 4 роки вʼязниці за підготовку теракту

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Юнакові, якому на момент скоєння злочину було 16 років, інкримінували готування терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України), незаконне виготовлення та зберігання вибухового пристрою (ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України).

Хлопець визнав провину і уклав відповідну угоду з прокурором, після чого суд визначив йому остаточне покарання – 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, хлопця затримали 28 лютого в центрі Житомира. У його наплічнику знайшли саморобний вибуховий пристрій, який він за гроші мав залишити у людному місці. За інструкціями з Telegram він придбав деталі для вибухівки, зокрема телефони для дистанційної активації. Вибухівку збирався встановити біля обласної військової адміністрації, на Алеї Слави Героїв.

Правоохоронці зупинили юнака дорогою до місця закладання пристрою, запобігши теракту та його можливій загибелі.