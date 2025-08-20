Фото: Національна поліція України

Поліція розслідує привласнення бюджетних коштів під час ремонту дитсадка, пошкодженого ракетним обстрілом у квітні 2022 року

Про це повідомляє поліція Житомирщини, передає RegioNews.

За даними слідства, 39-річний директор ТОВ привласнив понад 600 тисяч гривень, використавши для цього монтаж неякісних металопластикових вікон у закладі дошкільної освіти. Йому вже повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях.

Ремонт дитсадка, розташованого на Чуднівщині, проводився за кошти державного бюджету. У червні 2022 року один із департаментів Житомирської ОВА уклав договір із підрядником на відновлення пошкоджених вікон. Згідно з угодою, ТОВ мав виконати роботи відповідно до українських будівельних норм та стандартів, а також надати кошториси та підсумкові відомості про використані ресурси. Попередня оплата на суму майже 186 тисяч гривень була перерахована на рахунок компанії одразу після укладення договору.

Слідство встановило, що встановлені вікна не відповідали вимогам щодо теплоізоляції та енергоефективності. Незважаючи на це, директор ТОВ оформив документи з неправдивими даними про обсяги та якість робіт, що дозволило йому отримати оплату за весь обсяг договору. Таким чином, державі було завдано значної майнової шкоди.

За результатами перевірки поліція повідомила підозрюваному про привласнення чужого майна в умовах воєнного стану та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

У разі доведення вини фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо, у Києві викрили розкрадання понад 1,8 млн грн під час ремонту шкільних укриттів. Колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківського району повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила значні фінансові втрати.