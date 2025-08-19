На Житомирщині внаслідок зіткнення легкового авто з автобусом постраждали 9 людей
Поліцейські встановлюють обставини ДТП із дев’ятьма постраждалими в Бердичівському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.
Аварія сталася 19 серпня близько 12:30 на автодорозі Житомир – Вінниця, поблизу с. Хажина Семенівської громади.
За попередньою інформацією, 44-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe, житель м. Дніпра, рухаючись автодорогою, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автобусом "Еталон" сполученням "Вінниця – Житомир", під керуванням 57-річного жителя Житомира.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії та семеро пасажирів автобуса.
Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють усі обставини ДТП.
