На Житомирщині внаслідок зіткнення легкового авто з автобусом постраждали 9 людей

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Аварія сталася 19 серпня близько 12:30 на автодорозі Житомир – Вінниця, поблизу с. Хажина Семенівської громади.

За попередньою інформацією, 44-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe, житель м. Дніпра, рухаючись автодорогою, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автобусом "Еталон" сполученням "Вінниця – Житомир", під керуванням 57-річного жителя Житомира.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії та семеро пасажирів автобуса.

Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють усі обставини ДТП.

