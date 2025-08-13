14:14  13 августа
13 августа 2025, 17:32

Рейдерский захват на побережье Днепра: владельцу нанесен 14,6 млн грн убытков

13 августа 2025, 17:32
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция Житомирщины направила в суд дело о масштабном рейдерском захвате имущества на побережье Днепра

Об этом сообщает Департамент Стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Завершено расследование рейдерского захвата земли и построек на побережье Днепра и направили дело в суд.

Полиция завершила расследование

Согласно данным следствия, организатором сделки стал предприниматель из Житомира, который привлек трех знакомых. Посредством ряда поддельных документов они зарегистрировали право собственности на имущество на подставное лицо. Владельцу нанесен ущерб на сумму 14,6 млн грн.

Имущество и земля арестованы

Обвинительный акт согласован с Житомирской областной прокуратурой и передан в суд. Одновременно правоохранители наложили арест на недвижимость, земельный участок и корпоративные права ООО, чтобы предотвратить дальнейшие незаконные операции.

Дело было направлено в суд для рассмотрения

Следственные действия продолжаются, а суд рассмотрит дело в соответствии с действующим законодательством.

Организовал сделку предприниматель из Житомира

Напомним, в Днепре произошел инцидент с рейдерским захватом аптеки. Трое мужчин заблокировали помещение и вывезли имущество более чем на 2 млн грн, запугивая персонал.

