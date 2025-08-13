Рейдерське захоплення на узбережжі Дніпра: власнику завдано 14,6 млн грн збитків
Поліція Житомирщини скерувала до суду справу про масштабне рейдерське захоплення майна на узбережжі Дніпра
Про це повідомляє Департамент Стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.
Завершено розслідування рейдерського захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра і скерували справу до суду.
За даними слідства, організатором оборудки став підприємець із Житомира, який залучив трьох знайомих. За допомогою низки підроблених документів вони зареєстрували право власності на майно на підставну особу. Власнику завдано збитків на суму 14,6 млн грн.
Обвинувальний акт погоджено з Житомирською обласною прокуратурою і передано до суду. Одночасно правоохоронці наклали арешт на нерухомість, земельну ділянку та корпоративні права ТОВ, щоб запобігти подальшим незаконним операціям.
Слідчі дії тривають, а суд розгляне справу відповідно до чинного законодавства.
