Фото: Національна поліція України

Поліція Житомирщини скерувала до суду справу про масштабне рейдерське захоплення майна на узбережжі Дніпра

Про це повідомляє Департамент Стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Завершено розслідування рейдерського захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра і скерували справу до суду.

Поліція завершила розслідування

За даними слідства, організатором оборудки став підприємець із Житомира, який залучив трьох знайомих. За допомогою низки підроблених документів вони зареєстрували право власності на майно на підставну особу. Власнику завдано збитків на суму 14,6 млн грн.

Майно та землю арештовано

Обвинувальний акт погоджено з Житомирською обласною прокуратурою і передано до суду. Одночасно правоохоронці наклали арешт на нерухомість, земельну ділянку та корпоративні права ТОВ, щоб запобігти подальшим незаконним операціям.

Справу скерували до суду для розгляду

Слідчі дії тривають, а суд розгляне справу відповідно до чинного законодавства.

Організував оборудку підприємець із Житомира

Нагадаємо, у Дніпрі стався інцидент із рейдерським захопленням аптеки. Троє чоловіків заблокували приміщення та вивезли майно на понад 2 млн грн, залякуючи персонал.