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05 февраля 2025, 18:25

Рейдерский захват: в Днепре силой захватили аптеку

05 февраля 2025, 18:25
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Фото: прокуратура
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Трое мужчин незаконно захватили аптеку в Днепре. Они заблокировали вход, а также запугивали персонал

Об этом сообщает Прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Трое мужчин захватили помещение аптеки в Днепре. Они заблокировали вход для владельцев и персонала, а также запугивали сотрудников. Злоумышленники вывезли из аптеки все имущество более чем на 2 миллиона гривен.

Правоохранители разоблачили злоумышленников. В ходе обысков у них нашли документы, деньги, а также боеприпасы и оружие. Прокурор отдал ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,2 миллиона гривен - как раз сумма имущества, которое преступники вынесли из аптеки.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице аферисты похищали квартиры у жителей Киева . Злоумышленники искали одиноких людей и предлагали помощь, а впоследствии убеждали продать жилье. Когда аферисты получали документы на квартиры – они продавали жилье киевлян, а настоящих владельцев жилья отправляли на улицу.

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