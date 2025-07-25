В Тернополе в квартире взорвалась граната, есть погибшие

фото: Национальная полиция

25 июля около 12 часов на улице Винниченко в Тернополе произошел взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины. Предварительно это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения. Предварительно в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.

На месте происшествия работают полицейские и другие службы.

Напомним, в Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок.