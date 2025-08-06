У Житомирі стався вибух: що відомо

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Увечері 5 серпня, близько 20:00, поблизу вулиці Сурина Гора в Житомирі стався вибух. Є загиблий та поранений

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинув один чоловік, ще один — отримав поранення, його госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Розслідування триває.

Нагадаємо, у Тернополі в квартирі вибухнула граната. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки. За інформацією правоохоронців, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження.