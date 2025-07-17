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17 июля 2025, 10:40

Искали всем селом: на Житомирщине женщина потеряла в поле 3-летнюю внучку

17 июля 2025, 10:40
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фото: ГСЧС Украины в Житомирской области
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Вчера, 16 июля, в поле в селе Малая Чернявка Бердичевского района потерялась 3-летняя девочка. Ребенок заблудился, испугался и уснул в лесу

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 16:00. Бабушка в какой-то момент потеряла внучку из поля зрения.

Кроме спасателей и полицейских, к поискам присоединились жители села Малая Чернявка и близлежащих населенных пунктов — более 100 человек. За несколько часов удалось обследовать 50 га территории.

"Ребенка нашли спустя два часа в лесу. По его словам, он сначала испугался, а потом уснул", — говорится в сообщении.

К счастью, девочка не пострадала.

Напомним, ранее в Тернопольской области спасли 3-летнего ребенка, который часами бродил в лесу, прошел 10 км и оказался в Ровенской области.

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лес спасатели Житомирская область ребенок поле поиск ребенка
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