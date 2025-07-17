Искали всем селом: на Житомирщине женщина потеряла в поле 3-летнюю внучку
Вчера, 16 июля, в поле в селе Малая Чернявка Бердичевского района потерялась 3-летняя девочка. Ребенок заблудился, испугался и уснул в лесу
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел около 16:00. Бабушка в какой-то момент потеряла внучку из поля зрения.
Кроме спасателей и полицейских, к поискам присоединились жители села Малая Чернявка и близлежащих населенных пунктов — более 100 человек. За несколько часов удалось обследовать 50 га территории.
"Ребенка нашли спустя два часа в лесу. По его словам, он сначала испугался, а потом уснул", — говорится в сообщении.
К счастью, девочка не пострадала.
Напомним, ранее в Тернопольской области спасли 3-летнего ребенка, который часами бродил в лесу, прошел 10 км и оказался в Ровенской области.