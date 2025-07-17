Искали всем селом: на Житомирщине женщина потеряла в поле 3-летнюю внучку

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Вчера, 16 июля, в поле в селе Малая Чернявка Бердичевского района потерялась 3-летняя девочка. Ребенок заблудился, испугался и уснул в лесу

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 16:00. Бабушка в какой-то момент потеряла внучку из поля зрения.

Кроме спасателей и полицейских, к поискам присоединились жители села Малая Чернявка и близлежащих населенных пунктов — более 100 человек. За несколько часов удалось обследовать 50 га территории.

"Ребенка нашли спустя два часа в лесу. По его словам, он сначала испугался, а потом уснул", — говорится в сообщении.

К счастью, девочка не пострадала.