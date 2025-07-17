В Черкассах 6-летний мальчик выпал из окна: ребенка госпитализировали

фото: Полиция Черкасской области

Полиция Черкасс устанавливает обстоятельства, при которых из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. Инцидент произошел 16 июля на улице Благовестной. На место происшествия сразу прибыли профильные службы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже, когда дома никого из взрослых не было – мать оставила сына одного и пошла в магазин.

В результате падения ребенок получил травмы и госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Полиция напоминает, что открытые окна и москитные сетки не обеспечивают безопасность детей.

Как известно, это далеко не первый трагический случай с детьми, случившийся в июле.

Напомним, в Житомире 6-летняя девочка погибла после падения из окна Ребенок выпал из открытого окна 4-го этажа.

Ранее в Днепропетровской области 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки. У девочки – перелом руки. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.