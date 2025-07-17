В Черкассах 6-летний мальчик выпал из окна: ребенка госпитализировали
Полиция Черкасс устанавливает обстоятельства, при которых из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. Инцидент произошел 16 июля на улице Благовестной. На место происшествия сразу прибыли профильные службы
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже, когда дома никого из взрослых не было – мать оставила сына одного и пошла в магазин.
В результате падения ребенок получил травмы и госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Полиция напоминает, что открытые окна и москитные сетки не обеспечивают безопасность детей.
Как известно, это далеко не первый трагический случай с детьми, случившийся в июле.
Напомним, в Житомире 6-летняя девочка погибла после падения из окна Ребенок выпал из открытого окна 4-го этажа.
Ранее в Днепропетровской области 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки. У девочки – перелом руки. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.