В Тернопольской области спасли 3-летнего ребенка, который часами бродил в лесу и прошел 10 км

фото: ГСЧС Украины в Тернопольской области

Инцидент произошел в понедельник, 21 апреля. Трехлетняя жительница села Будки Кременецкого района ушла в лес и пропала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

На поиски девочки отправились спасатели, полиция и жители села. Несмотря на свой возраст, ребенок самостоятельно преодолел почти 10 километров по лесным дорогам. Девочку нашли между селами Круки и Копани Ровенской области.

"К счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Напомним, в марте в Винницкой области разыскали трехлетнего Остапа Майданюка, пропавшего в Могилев-Подольском районе. Ребенка всю ночь от переохлаждения спасала собака.