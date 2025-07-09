В Тернопольской области женщина украла с банковской карточки своего знакомого более 55 тыс. грн

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За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В милицию поступило сообщение от 60-летнего жителя Тернополя о том, что у него похитили банковскую карточку и сняли с нее более 55 тысяч гривен.

К преступлению оказалась причастна 40-летняя жительница областного центра — знакомая потерпевшего, уже неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Угнанные средства она потратила на собственные нужды.

За совершенное злоумышленницы грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов.