В Киевской области будут судить организатора нелегальной АЗС, которая торговала контрафактным горючим

фото: Киевская областная прокуратура

В Борисполе действовала нелегальная заправка, продававшая горючее без соответствующих разрешений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

В ходе санкционированных обысков было изъято 2,3 тыс. литров дизтоплива, 3,4 тыс. литров бензина марки А-95 и 4,5 тыс. литров газа.

Также изъяты две емкости для хранения горючего, один модуль для хранения и реализации газа, два топливно-распределительных комплекса, документация и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет более 500 тысяч гривен.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Напомним, в апреле в Киевской области мужчину судили за продажу фальсифицированного горючего.