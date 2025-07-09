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Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, ГБР, Нацполицией и Бюро экономической безопасности провела масштабную спецоперацию по разоблачению преступных схем на таможне в нескольких регионах страны

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В Киеве задержан заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы, который за взятки помогал уклонистам избежать мобилизации, оформляя их как "публичных дипломатов" в общественном объединении, а также получал деньги от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока для содействия их беспрепятственному выезду. Пока ему и его посреднику готовят подозрения по трем статьям Уголовного кодекса.

В Одессе разоблачили четырех таможенников, требовавших взятки за беспрепятственный вывоз товаров и незаконное оформление продукции без уплаты таможенных платежей. На Волыни чиновники безосновательно оформляли беспошлинный импорт иностранных автомобилей, нанеся ущерб бюджету на 2,7 млн грн. В Черновицкой области таможенники способствовали контрабанде более 250 сигаретных ящиков на сумму 11 млн грн в ЕС.

За первое полугодие 2025 года СБУ составила 113 админпротоколов по нарушениям таможенных правил, доначислив в бюджет более 157 млн грн, а также изъяла контрабанды более чем на 62 млн грн. Расследования продолжаются, злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, на таможне разоблачили схему "откатов" за вывоз валюты.