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Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

По данным следствия, еще в 2022 году группа работников одной из подстанций "скорой" - среди которых начальник отдела, диспетчер, водитель и еще один сотрудник - наладила механизм фиктивного списания горючего.

Участники схемы намеренно завышали показатели пробега служебных автомобилей, а также вносили в документацию ложные данные о якобы выездах бригад на временно оккупированные территории. На основании этих поддельных сведений из топливных запасов исчезало горючее, которое фактически использовали в личных целях. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 272,5 тысячи гривен.

В рамках расследования четырем сотрудникам подстанции уже сообщено о подозрении по статьям, касающимся присвоения чужого имущества и служебного подлога. Досудебное следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможную причастность других лиц.

Напомним, в Запорожье будут судить группу "черных риелторов", которые присваивали квартиры умерших.