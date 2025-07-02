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02 июля 2025, 18:39

В Житомире произошел взрыв на заправке: слышно было два мощных взрыва

02 июля 2025, 18:39
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фото: скриншот из видео/Телеграмм/Украина о Главном
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В Житомире на автозаправке произошел мощный взрыв - очевидцы сообщают о двух громких ударах

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Житомире произошел мощный взрыв на автозаправочной станции, о чем сообщают местные СМИ и очевидцы происшествия. По словам свидетелей, в воздухе было слышно два громких взрыва, которые повлекли значительный резонанс в городе.

О ЧП сообщают в местных Телеграмм-каналах

Информация о пострадавших уточняется, на место происшествия оперативно выехали спасатели и службы экстренной помощи. Пожарные уже приступили к ликвидации вероятного возгорания на территории заправки, чтобы предотвратить распространение огня.

Причины взрывов будут установлены компетентными органами. Специалисты работают над оценкой ущерба и безопасности окружающих объектов. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и избегать территории возле АЗС до завершения расследования.

Согласно уточненным данным, на месте взрыва заправки в Житомире зафиксированы значительные разрушения. Взрывная волна повредила окружающие объекты. Из-за чрезвычайной ситуации движение на прилегающем участке трассы временно перекрыто. Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в семью: погибла женщина, ранен ребенок.

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