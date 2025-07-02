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Под Житомиром произошел взрыв на складе, который вызвал пожар, сгорел автобус и десятки авто, есть погибшие и много раненых

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Под Житомиром произошла масштабная трагедия на трассе Киев-Житомир из-за взрыва на складе промышленного предприятия. В результате инцидента сгорел пассажирский автобус и несколько десятков автомобилей. Согласно сообщениям местных СМИ и власти, есть много пострадавших и погибших.

На место трагедии прибыло уже почти 20 карет скорой помощи

На место происшествия оперативно выехали около 25 машин скорой помощи. Спасатели сообщают о критическом состоянии пострадавших.

Свидетели описывают ситуацию как настоящий ад - сильные пожары охватили трассу, люди с травмами пытаются помочь друг другу.

Подразделения экстренных служб продолжают ликвидацию последствий трагедии. Обстоятельства взрыва и полный масштаб разрушений устанавливаются. Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие и избегать территории аварии.

Кроме этого, жителям Житомирской области советуют плотно закрыть окна и по возможности оставаться дома. Такую рекомендацию сообщили в областной военной администрации.

Ранее сообщалось, в Житомире произошел взрыв на заправке: слышно было два мощных взрыва.