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В Житомирской области из-за чрезвычайного происшествия перекрыто движение на трассе М-06 Киев — Чоп, организованы объезды по обоим направлениям

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Житомирской области из-за чрезвычайного происшествия перекрыто движение на трассе М-06 Киев – Чоп вблизи села Березина на 126 км автодороги. Движение по обоим направлениям временно остановлено.

Для автомобилистов, двигающихся в сторону Ровно, организован объезд через 109 км автодороги, с поворотом на село Тесновка и проходом через село Головино в поселок Черняхов. В обратном направлении, в Киев, возможен объезд двумя маршрутами: первый – через разворот на 128 км вблизи села Гадзинка, далее через Черняхов и Головино, с выездом на 109 км автодороги; второй - из-за развязки на 140 км вблизи села Олиевка с последующим маршрутом через те же населенные пункты.

На месте происшествия работают все экстренные службы, в частности, патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность. Водителям советуют планировать свои поездки с учетом временных ограничений и объездных маршрутов.

Последние обновления сообщают об открытии двустороннего движения полосами в направлении Киева.

Напомним об ужасной трагедии на трассе Киев-Житомир: сгорел автобус, десятки авто, есть погибшие и многие ранены.