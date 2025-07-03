Фото: Нацполиция

В Житомирской области произошла авария с несовершеннолетним водителем. Мальчик не справился с управлением мотоцикла

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 1 июля между селами Андриевичами и Мариновкой Звягельского района. 12-летний мальчик был за рулем мотоцикла Mustang. Он не справился с управлением и допустил падение мотоцикла. В результате ДТП травмировался его 9-летний пассажир.

9-летний мальчик госпитализирован в областную детскую больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Прикарпатье произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека: двое детей из Renault и двое взрослых — водитель Renault и пассажирка Mercedes.