В Житомирской области 12-летний мальчик сел за руль мотоцикла и попал в аварию: пострадал его 9-летний пассажир
В Житомирской области произошла авария с несовершеннолетним водителем. Мальчик не справился с управлением мотоцикла
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Авария произошла 1 июля между селами Андриевичами и Мариновкой Звягельского района. 12-летний мальчик был за рулем мотоцикла Mustang. Он не справился с управлением и допустил падение мотоцикла. В результате ДТП травмировался его 9-летний пассажир.
9-летний мальчик госпитализирован в областную детскую больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Прикарпатье произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека: двое детей из Renault и двое взрослых — водитель Renault и пассажирка Mercedes.
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